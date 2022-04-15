Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de 6 Haziran 2021 tarihinde hemşire Şebnem Köker'i kaldıkları pansiyonun üçüncü katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen Timuçin Bayhan'ın yargılanmasına devam edildi. . Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katılırken, hayatını kaybeden Şebnem Köker’in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da salonda yer aldı. Duruşmada söz alan Şebnem Köker’in babası Abdullar Köker, katledilen hemşire kızı hakkında konuştu.

'SENARYO İÇİNDE KIZIMI KATLETTİLER'

Köker, “Büyük bir senaryo içinde kızımı katletmişlerdir. Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili de çıkıyor. Bunlar kime ait tespit edilemiyor. Niye odada Şebnem ve sanığın olduğu kabul ediliyor da başka kişilerin de olmuş olabileceği kabul edilmiyor. Bunları anlamak mümkün değil” dedi.

'VİCDANIMIZI YARALIYOR'

Köker ailesinin avukatı, “Sanığın tutuklanmaması hem kamu vicdanını hem bizim vicdanımızı yaralıyor” diyerek sanığın tutuklanmasını talep etti.

'GİTARI ŞEBNEM'İN KIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen Timuçin Bayhan odada üçüncü bir kişinin olmadığını söyleyerek, “Otelin kamera kayıtlarının olmadığını bana cinayet büro söyledi. Şebnem’in bana hediye ettiği gitar 20-30 cm uzunluğunda ahşap bir gitardır. Bunla kediye bile vursanız kedi ölmez. Keşke ortaya çıksa da üzerinde kan olmadığı falan ispatlansa. Cam kenarında duran gitarı Şebnem’in bana kızması sonucu eliyle kırdığını düşünüyorum. Eğer Şebnem ile aramızda boğuşma olsaydı yüzümde veya vücudumun başka bir yerinde yara bere olması gerekmez miydi?” dedi.

MAHKEME, PARMAK İZLERİNİN GRAFİĞİNİ İSTEDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, pencerenin alt tarafında sanığa ait parmak izlerinin bulunduğuna dair emniyet birimine tekrar yazı yazılarak, söz konusu parmak izinin grafik halinde mahkemeye bildirilmesini istedi. Maktul Şebnem Köker’e ait cep telefonunun olay tarihinden bulunduğu tarihe kadar sinyal bilgilerinin tespiti için BTK’ya yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, sanık Timuçin Bayhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Büyük acı! 15 gün sonra doğumu vardı... Genç hemşire ikizleriyle birlikte hayatını kaybetti Karaman'da doğumuna 15 gün kala eşi tarafından odada hareketsiz olarak bulunan genç hemşirenin ikiz bebekleriyle birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.

Genç hemşirenin acılı annesinin sözleri yürekleri dağladı Denizli’de ataması yapıldıktan sonra kaybolan ve dere yatağında boğazı kesilmiş halde bulunan genç hemşire toprağa verildi. Çocuğuna son kez bakan acılı annenin sözleri yürekleri dağladı.

Boğazı kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin çantasından not çıktı Denizli’de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün boyunca kendisinden haber alınamayan genç hemşire boğazı ve bileği kesilmiş halde dere yatağında bulundu. Genç hemşirenin çantasından not çıktı.