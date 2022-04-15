Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanı'nın içerisinde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Furkan Ş. (12) isimli çocuk, 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için gölete girdi. Bir süre yüzdükten sonra arkadaşları Furkan’dan haber alamadı.
DALGIÇLAR ÇALIŞMA BAŞLATTI
Çocuğun boğulduğunu düşünen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edildi.
Gölete giren dalgıçlar çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı
Gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gölete uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Yozgat'ta gölet buz tuttu Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti buz tuttu. Karla kaplanan orman ve göletin bütünleşmesi güzel görüntüler ortaya çıkardı.