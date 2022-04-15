Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Yerli Hibrit Tohumların Yaygınlaştırılması’ projesi doğrultusunda Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne Tarım ve Orman Müdürlüklerinin katılımıyla Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda TAGEM tarafından geliştirilmiş olan yerli ayçiçek tohumlarının tanıtımı, 2022 yılı içerisinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yerli ayçiçek tohum ekiliş alanlarının arttırılması amacıyla yürütülen projeler ile 2023 yılı ve ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

ÜLKE GENELİNDE HİBRİT AYÇİÇEĞİ ÇEŞİDİ KULLANIMI TEŞVİK EDİLECEK

Proje doğrultusunda Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan ve bölgeye adapte olan 11 TR 077 çeşidi ayçiçek tohumu, damla sulama sistemi ile yetiştirilecek. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bin dekar alanda ekimi yapılacak tohum ile ülke genelinde yerli hibrit ayçiçeği çeşidi kullanımı teşvik edilecek.

Proje hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya; Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, İl Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ İl Müdürü Oktay Öcal, Edirne İl Müdürü Atilla Bayzıt, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri ile Şube Müdürleri katıldı.

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