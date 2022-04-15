Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bornova ilçesinde trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Koçak (16), yola indiği sırada Ş.T. idaresindeki beton mikseri genç kıza çarptı. Beton mikserinin altında kalan Koçak aracın altında sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAFEDE ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Büşra Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir kafede çalıştığı öğrenilen Büşra Koçak'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma dahilinde beton mikseri sürücüsü Ş.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aldığı bu teklifi reddetti, canından oldu Son kadın cinayeti haberi Giresun'dan geldi. 27 yaşındaki İren eski erkek arkadaşının barışma teklifini kabul etmediği için öldürüldü.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadın canından oldu Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede canından oldu.