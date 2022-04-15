Türkiye Gazetesi

30 Eylül gecesi Iğdır'da bir apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan Aleyna Ağgül'ün ölümünün ardından şüpheli olarak erkek arkadaşının babası tutuklanmıştı. Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın için müebbet hapis istendi.

Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 30 Eylül 2021 gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın'ın yargılanmasının ikinci duruşması Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görülen duruşmada tanıklar ve iki tarafın avukatları dinlendi. Iğdır'da görülen duruşmaya Erzincan'da tutuklu bulunan Gökhan Argın da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Mütalaasını açıklayan savcı, Gökhan Argın hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme, kararı 27 Nisan'a bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Ağgül, ölmeden bir gün önce emniyette ifade vermişti. Aleyna ifadesinde, Gökhan Argın tarafından tehdit ve şantaj edildiğini bu yazışmaların ise şifresini unuttuğu sosyal medya hesabının mesaj bölümünde yer aldığını belirtmişti. Yapılan incelemede Aleyna’nın bahsettiği mesajlara ise henüz ulaşılamadı. Aleyna Ağgül, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Gökhan Argın gözaltına alınarak, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Iğdır'da şüpheli ölümüyle gündeme gelen Aleyna Ağgül'ün otopsi raporu ortaya çıktı! Iğdır'da 5. kattan atlayarak 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni gelişme. Aleyna Ağgül'ün otopsi raporu ortaya çıktı.

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