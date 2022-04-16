Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde meydana olay geldi. Birol Duman (44) yönetimindeki kereste yüklü kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kamyonet sürücüsü Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SIKIŞTIKLARI KAMYONETTE ÇIKARTILDI

Kamyonette yolcu konumunda bulunan A.D. (41), B.E.Y. (11) ile D.D. (8) Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları kamyonetten çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gerekli incelemelerin ardından Duman'ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

D-100 karayolunda kaza: Yaralılar var Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM Bahçeşehir'de zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde içinde tır ve kamyonetin de oluğu 10 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. kazada 2’si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.