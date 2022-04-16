Türkiye Gazetesi

Çeşme ilçesi açıklarında görevli olan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

53 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik ekipleri aynı gün saat 05.15 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edildi. 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da 97 düzensiz göçmen dere yatağında yakalandı Muğla'nın Milas ilçesinde Afganistan, Bangladeş, Suriye ve Irak uyruklu 97 düzensiz göçmen dere yatağında yakalandı.