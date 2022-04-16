Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken öğleden sonra Ağrı, Van, Hakkari çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava var.

MARMARA’DA SİS BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimler pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Marmara’da İstanbul dahil yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışların şiddetlenmesi bekleniyor.

KARADENİZ’DE ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE YAĞIL BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarından itibaren yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar perşembe gününe kadar yurdun büyük bölümünde aralıksız devam ediyor.

METEOROLOJİ’DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji uzmanları ise akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın ise batı bölgeleri için toz uyarısında bulunuyor.

İl il hava durumu...

EDİRNE °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Az bultlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık