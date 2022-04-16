Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken öğleden sonra Ağrı, Van, Hakkari çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava var.
MARMARA’DA SİS BEKLENİYOR
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimler pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Marmara’da İstanbul dahil yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışların şiddetlenmesi bekleniyor.
KARADENİZ’DE ÇIĞ RİSKİ
Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR ARTACAK
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
YURT GENELİNDE YAĞIL BEKLENİYOR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarından itibaren yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar perşembe gününe kadar yurdun büyük bölümünde aralıksız devam ediyor.
METEOROLOJİ’DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji uzmanları ise akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın ise batı bölgeleri için toz uyarısında bulunuyor.
İl il hava durumu...
EDİRNE °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Az bultlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık