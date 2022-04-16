Türkiye Gazetesi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı bekçileri dün saat 03.30 sıralarda devriye gezdikleri esnada bir şahıstan şüphelenmeleri üzerine elindeki çantasını açtılar. Beyaz bir örtüyle gizlenen malzemelerin üstüne kahve döküldüğünü gördüler.

4 KİLOGRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Çantayı inceleyen bekçiler vakumlu şeffaf poşetler içerisinde 4,5 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Üst aramasında ve GBT sorgusunda olumsuzluğa rastlanılmayan şahıs gözaltına alındı.

ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Şüpheli Z.Ö. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de su borusu patladı, metroyu su bastı İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle sular metro istasyonuna aktı. Metronun Ortaklar Caddesi çıkışı ise ulaşıma kapatıldı.