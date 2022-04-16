Türkiye Gazetesi

Bursa'da hırsıza engel olmak isteyen Gülay Çağdaş, hırsızı tabak yağmuruna tutunca kardeşinin motosikletinin çalınmasına engel oldu. Görenleri ve duyanları güldüren olay Bursa merkezde meydana geldi.

Evinin kapısında bağlı olan motosikleti çalmaya çalışan iki hırsızı gören motosiklet sahibi Ahmet Çağdaş, alt ve üst katında oturan ablasına ve akrabalarına seslendi.

TABAK VE TENCERE FIRLATTI

Gürültüyü duyan abla Gülay Çağdaş, balkonda oturan kardeşinin yanına gitti. Motosikletin bağlı olduğu iki kilitten birini kıran, diğerini kesemeden fark edilen iki hırsız motosikleti götürmeye yeltendikleri anda kız kardeşi, eline geçirdiği tabak ve tencereyi hırsızlara fırlattı.

HIRSIZ KOŞARAK KAÇTI

Tabaklardan birinin hırsızın kafasına isabet etmesiyle hırsızlar motosikleti olduğu yere bırakıp kaçtı. Aşağıya inen Ahmet Çağdaş ise hemen polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını inceleyip çalışma başlattı.

Hırsızların motosikleti götürme çabaları ve kafasına tabak isabet ettiği o anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

HIRSIZDAN PİŞKİN CEVAP: SANA NE MOTOR BİZİM

Hırsızları fark edip tabak fırlatarak engelleyen Gülay Çağdaş, "Gece dükkanımı kapattım eve gittim. Kardeşim "Motoru çalıyorlar" diye bağırdı. Aşağıya indik ve çalamadan kaçtıklarını gördük. Kız kardeşim yukarıdan tabak attı. Attığı tabaklardan birinin isabet ettiğini söyledi. Kız kardeşim "bizim motora ne yapıyorsunuz? diye seslenince 'sana ne motor bizim' demişler. "Diğer kardeşimi uyandırayım" derken, mahalleli ayağa kalktı.

İki zincirle bağlı olduğu için birini koparmışlar ama diğerini kopartamadan kaçmışlar. Polis çağırdık, kameralara baktık. Şimdi ise güvenli bir alan yapamadığım için motoru dükkanın içine alıyoruz" dedi.

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