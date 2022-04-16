Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan videoda, tavuğun göstermiş olduğu cesaret herkesi şaşırttı. Çekilen videoda, bir yılanın tavuk yuvasına gizlice girdiği görülüyor. Bu sırada horozun kaçtığı görülürken, tavuğun yavruları için göstermiş olduğu çaba dikkat çekti.

YAVRULARINI CANI PAHASINA KORUDU

Yılanı gören horozun kaçtığı görülürken, anne tavuğun büyük bir cesaret ile geride kalarak yavrularını yılandan kurtardığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA İZLENME REKORLARI KIRDI

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, binlerce kişi tarafından izlendi. Yorumlarda ise tavuğun annelik iç güdüsüyle hareket ettiğini belirterek, annelik iç güdüsünün ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapıldı.

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