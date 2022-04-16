Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Karaköy’de baba-oğul beraber Ukraynalı turiste dehşeti yaşattı. Önceki aylarda meydana gelen olayda, bir kafenin dış mekanında bulunan masada oturan Ukrayna vatandaşı Dmytro Ponietaikin ile Mehmet Nurullah Ş. arasında mekana yabancı müşteri getirme konusunda maddi anlaşmazlık çıktı. Tartışma sırasında turist Dimtro Ponietaıkın ayağa kalkarak Ş.’ye yumruk attı. Babasına yumruk atıldığını gören Siyahent Ş. koşarak olay yerine geldi.

BABA OĞUL TURİSTİ FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİ

Babasına yumruk atıldığını gören Siyabent Ş. olay yerine gelerek Dmytro Ponietaikin’a saldırıp, elindeki bıçakla defalarca bıçakladı. Ukraynalı turist bıçak darbeleri sonucunda yere düşerken baba Ş. ise oğlunun bıçakladığı sırada turiste yumruk atmaya devam etti. Yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ukraynalı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise kaçan baba ve oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların kaçış güzergahlarını belirleyerek aramalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarda turisti bıçaklayan Siyabent Ş., Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde yakalandı.

BIÇAĞI DENİZE ATMIŞ

Şansın bıçağı denize attığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 adet suç kayıtlı Siyabent Ş. emniyette ifadesini alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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