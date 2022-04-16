Türkiye Gazetesi

Geri manevra yapmak isteyen sürücü, park etmek istediği aracının arkasındaki adamı görmeyince adamı altına alarak ezdi. Feci kaza Esenyurt'ta meydana geldi. Oto yıkamacıda gerçekleşen olayda sürücüsünün park yerine geri manevra yaparak yanaştırmaya çalıştığı kamyon, arkasında bekleyen Sertaç Seçer'e çarptı.

VATANDAŞLARIN UYARISI SAYESİNDE KURTULDU

Seçer'in üzerinden geçen kamyon şoförü, çevredekileri vatandaşların uyarısıyla durdu. Oto yıkamacıda çalışanlar, acılar içinde yerde yatan Seçer'in yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis merkezinde ifadesi alınan sürücü ise serbest bırakıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Seçer'in, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken yaşanan anlar işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonun geri geri giderken Seçer'e çarptığı ve bir tekerinin Seçer'in üzerinden geçtiği görüldü. Çevredekilerin vatandaşların uyarmasıyla şoförün kamyonu durdurduğu, bir köpeğin yerdeki yaralıya doğru koşarken çevredekilerin yaralıya yardım ettiği kamerayla yansıdı.

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