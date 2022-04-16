Türkiye Gazetesi

Mart ayında Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte son yılların en yoğun kar yağışını alan İstanbul, bu kez de Afrika'dan gelen toz taşınımının etkisi altına giriyor. Meteoroloji, geçen hafta çölden gelecek olan tozlara karşı uyarmıştı. Aynı uyarıyı yenileyen Meteoroloji, bu kez sağanak da beklendiğini belirtti.

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞA DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde 17 Nisan pazar günü Afrika üzerinden geleceği öngörülen toz taşınımı etkili olacak. Toz taşınımının pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, taşınımın meydana getireceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

METEOROLOJİ UZMANI İL İL UYARDI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Bu akşam saatlerinde Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgesinde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın ise batı bölgelerde (İç Anadolu dahil) sahra tozu görülecek. Pazartesi ise Güney Doğu Anadolu'da görülecek. Pazartesi batı bölgeleri, Salı günü Türkiye'yi terk eder" dedi.

İl il uyarıda bulunan Prof. Dr. Şen, "Toz batıda yarın en fazla önce Muğla, Aydın, Antalya'nın batısı; sonra İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de görülecek Bursa ve İstanbul'da toz görülecek" ifadelerini kullandı.

Pazar günü Kuzey Ege ve Marmara'da başlayacak olan yağmurun havadaki tozu aşağıya indireceğini belirten Prof. Dr. Şen, "Marmara'da (istanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmur akşam şiddetlenir. Pazartesi de yağmur devam eder, Salı günü Anadolu'ya kayar" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medya paylaşımı

İSTANBULLULAR PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise "Pazar günü sağanak geçişi var" diyerek uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Ökten, "Çöl tozları da hâkim olacağı için çamur yağışı görülebilir. Özellikle Marmara çamur riski en yüksek bölge" derken, "Arabaları yıkatmak veya camları silmek isteyenlere engel olmak istemem fakat İstanbul'da Pazar günü çamur yağmuru riski var" dedi.

Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı (16 Nisan 2022 hava durumu) 16 Nisan 2022 hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumuna göre yarından itibaren yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Ege, Akdeniz ve Marmara için toz uyarısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için çığ riskinin bulunduğunu açıkladı. İşte il il hava durumu…