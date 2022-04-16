Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kocasından haber alamayan kadın endişelenerek 112 ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerine gitmesi üzerine kendisinden haber alınamayan matematik öğretmeninin evinde öldüğü ortaya çıktı.

BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 2407 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Üstündağ Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Rıdvan Kadırhan’ın (50) ayrı yaşadığı eşi, öğretmene telefonla ulaşamayınca endişeye kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sitede öğretmenin yaşadığı dairenin içine camdan girerek etrafı kontrol etti. Evin banyosuna giren ekipler, Rıdvan Kadırhan’ın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin çalışmaları neticesinde öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze aracına yüklenen öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu Nevşehir’de kendisinden dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamadığı öğrenilen polis memuru peri bacalarının içerisinde ölü olarak bulundu.

25 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu Yalova’da 25 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Kadının cesedi ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.

Günlerdir haber alınamıyordu, cesedine ulaşıldı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir haber alınamayan Hasan Aygül, evinde ölü bulundu.