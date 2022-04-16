Türkiye Gazetesi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İzmir -Ankara karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada her hangi bir uyuşturucu madde bulunmazken yedek lastikte bulunan yarık ekiplerin dikkatini çekti.

Yedek lastiği delen ekipler adeta gözlerine inanamadı. Uyuşturucu satıcıları, ellerinde bulundurdukları ve ticaretini yapmak üzere sakladıkları bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklamalarına karşın yine de ekiplerden kaçamadı.

Araç içerisindeki 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen birisi kadın M.Y., M.B., Y.G. ve Ö.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yarım milyon değerinde! Şişli’de dev uyuşturucu operasyonu Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye adlandırılan bekçiler devriye gezerken şüphelendikleri şahsın çantasında 4,5 kilogram bonzai ele geçirdi. Zehir tacizi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphe üzerine durduruldu, uyuşturucu çıktı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.