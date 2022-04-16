Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde narenciye satıcısı olduğu öğrenilen şahıs, satış yaptığı tezgahın altında ölü olarak bulundu. Söz konusu şahsın alkol komasına girdiği iddia edildi.

ALKOL KOMASINA GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyobası Mahallesi Sancıbeli Mevkiinde yol kenarında narenciye ürünleri satmakta olan C.E ölü olarak bulundu. Köyceğiz Sancıbeli Mevkiinde tezgahta narenciye ürünleri satışı yapan C.E adlı şahıs akşam kaldığı tezgahında iddiaya göre alkol komasına girerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya Köyceğiz Jandarması el koyarken şahsın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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