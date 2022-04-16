Türkiye Gazetesi

Saat 19.15'te Sinop-Boyabat karayolu Karacaören istikametinde kaza meydana geldi. Otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıktığı sırada minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, otomobil içinde bulunan Yunus Akça (71) ve Necati Sarı (61) hayatını kaybetti. Minibüs içinde bulunan Abit Yaylaoğlu ve Ozan Yaylaoğlu ise yaralandı.

DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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