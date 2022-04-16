Türkiye Gazetesi

Karaman’da akşam saat 20.00 sıralarında Alişahane Mahallesi 164 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede olay yaşandı. M.Ç, aynı evde yaşadığı 82 yaşındaki anneannesi Cennet Uçkun’u yemeğe kaldırmak için odasına girerek uyandırmak istedi.

KALP HASTASI OLDUĞU BİLİNİYOR

Anneannesinin hareketsiz şekilde yattığını gören torunu hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Uçkun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı kadının cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Uçkun’un kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Feci kaza: Otomobil ortadan ikiye ayrıldı Sinop’un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de feci kaza! 4 genç ölümden döndü Kırıkkale'de takla atan otomobilin 40 metre sürüklendiği kazada 4 genç ölümden döndü.