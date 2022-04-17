Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan K.D. (32) yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı.
Araçta bulunan sürücü, Y.Y., A.Ü., ve O.B. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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