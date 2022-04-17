Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saat 5:00 civarlarında Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce cam ağacını küle çevirdi.

VATANDAŞ YARDIM ETTİ

Yakaköy mahallesinden Yalıkavak mahallesine doğru ilerleyen yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için cana başla çalıştı.

Tepelik ve sığ arazide çıkan yangın bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı.

3,5 saattir süren yangın hızla büyümeye devam ediyor.

Korkutan yangın: Bir mahalle kül olacaktı Sakarya’da boş bir arazide çıkan yangın vatandaşları korkuttu. 20 dönümün yanmasıyla son bulan yangın, evlere metreler kala söndürüldü.

Tuzla'da askeri alanda korkutan yangın Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama sesleri duyulduğu alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama sesleri çevre ilçelerden de duyuldu.