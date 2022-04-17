Türkiye Gazetesi

Kuvvetli sağanak yağış bugün Marmara başta olmak üzere birçok bölgede başlayıp önümüzdeki 5 gün için de ülke geneline yayılacak. Geçen haftalarda da doğu illerinde görülen toz taşınımı bu sefer de batı ve iç kesimlerde etkisini gösterecek. Marmara'da toz taşınımı yarın başlayacak, pazartesiye kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

TEDBİRLİ OLUN

Pazar günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile zamanla Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, yağışların 17 Nisan 2022 akşam 18.00 ve 18 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken vatandaşların yapılacak uyarıları dikkate almaları ve sel, yıldırım gibi doğal afetlere karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Afetlerden korunma yöntemleri hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyurunun yanı sıra, vatandaşlara doğal afetlerden korunma yöntemleri de hatırlatıldı.

MGM'nin aktardığı bilgilerde, selden önce hazırlıklı olunması gerektiği ifade edilerek yaşanabilecek sel afeti durumunda; "Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın. Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın. Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin. Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun. Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın" hatırlatması yapıldı.

Yıldırımlardan korunma yöntemlerinin de yer aldığı açıklamada; "Yıldırım oluşmasında meteorolojik şartların yanı sıra yer yüzeyinin durumu da çok önemlidir. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler yıldırım oluşumu için uygun koşullar hazırlarlar. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için bu hususlara dikkat edilmelidir; Yüksek bina ve yapılarda (minare gibi) paratoner (yıldırımsavar) kullanılmalı.

Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı. Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir.

Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın. Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Açık arazide gruplar halinde durmayın.

Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin mümkün olduğunca kullanmayın" ifadelerine yer verildi.

İŞTE HARİTALI HAVA DURUMU

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Toz taşınımı uyarısı ardından Denizli için şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-75 km) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözlerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği bildirilerek vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.

Dikkat! Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı: Çamur yağabilir Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde etkili olan toz taşınımı sonrası aynı uyarı bir kez daha geldi. Meteoroloji, Afrika üzerinden geleceği öngörülen toz taşınımı için gün vererek uyarıda bulundu. Uzmanlar ise havada çöl tozu varken sağanak beklendiğini, sağanak ile birlikte özellikle Marmara bölgesinde çamur yağabileceğini belirttiler.

Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı (16 Nisan 2022 hava durumu) 16 Nisan 2022 hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumuna göre yarından itibaren yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Ege, Akdeniz ve Marmara için toz uyarısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için çığ riskinin bulunduğunu açıkladı. İşte il il hava durumu…