Türkiye Gazetesi

Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde dün saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda İlyas V. Yönetimindeki minibüs iddiaya göre yeşil yanan trafik ışıklarını geçtikten sonra yolcu almak için yol kenarında durdu. Trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla harekete geçen Seyhan A. yönetimindeki İETT otobüsü yol kenarında içi yolcu dolu minibüse arkadan çarptı.

KADIN YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle minibüsteki kadın yolcu yaralandı. Kazaya karışan otobüsün ön camı ve minibüsün arka camı ile tamponu parçalandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürdü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

“ÇOK HIZLI VURDU”

Kazaya karışan minibüsün şoförü İlyas V., "İki yolcu vardı. Almak için yeşilde geçtim, nizami şekilde sinyal verip durdum. Biri bindi diğeri binemedi. Arkadan vurmasıyla benim kafamı vurmam bir oldu. Nasıl oldu hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı vurdu. Arabanın arkası gitti. İçinde yolcu vardı. Bir ağır yaralı vardı, inliyordu. Kanaması yoktu ama kırığı olabilir" dedi.

Maltepe'de otomobil ikiye ayrıldı Maltepe'de reklam panosu ile üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.