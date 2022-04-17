Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Osman Akyasan, 2005 yılında kimliğini kaybetti. Yaklaşık 17 yıl önce yaşanan olay sonrası adına GSM şirketlerine borç çıkan ve kredi kartı düzenlenen 37 yaşındaki Aksayan, borcun kendisine ait olmadığını belirterek mahkemeye başvurmasına rağmen bir sonuç alamadı.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Her şeyin 2005 yılında kimliğini kaybetmesinden sonra başladığını belirten Akyasan, adına çıkan borçlar yüzünden sürekli avukatlar tarafından arandığını ifade ederek her şeyin bilgisi dışında yapıldığını ve borçlandırıldığını belirtti.

Başına gelen olaylar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Akyasan, olayın araştırılmasını ve gerçek suçlunun cezasını çekmesini istediğini belirtti. Aksayan, bu konuda yetkililerden yardım istiyor.

"BORCUN BANA AİT OLMADIĞI EVRAKLARDA AÇIK AÇIK BELLİ"

Kendisini mağdur eden şahsın üzerine kayıtlı 200’den fazla telefon hattı bulunduğunu ve bunun araştırılması gerektiğini kaydeden Akyasan, "Lehimize gelişen bir olay yok, mahkeme son aşamada. Zaman aşımından dolayı borçların bize kaldığı bize tebliğ edildi. Derdimizi anlatmak için tekrar mahkemeye başvurduk. Zaman aşımından dolayı bu borcun bizim adımıza kaldığı, karşı tarafla alakalı herhangi bir işlem yapılamayacağı söylendi" dedi.

"Benim bildiğim bu şahsın kullanmış olduğu en az 200 tane hat var. Bunları nerede kullandı, ne amaçla kullandı?" diyen Aksayan, "Borç benim üzerime ama yarın başka bir şeyden de korkuyorum, neden kullanıldı onu da merak ediyorum. Mahkeme yoluyla hiçbir sonuç alamadık. Şahsın eski eşi ve çocuklarına ulaştım. Eski eşi de kendisinin aynı kişi tarafından 500 bin TL kadar dolandırdığını söyledi. Şahsın kendisine ulaşamadık. Bu borcun bana ait olmadığı evraklarda açık açık belli, resmi evrakım var" ifadelerini kullandı.

"ADIMA İŞLEM YAPILDIĞI DÖNEMDE ASKERDEYDİM"

İşlemlerin yapıldığı dönemde askerde olduğunu belirten Akyasan, "2005 yılında bir arkadaşımla İstanbul’a çalışmak için gitmiştim. Daha sonra vatani görevimizi yapmak için İstanbul’dan Trabzon’a memlekete geldik, kimliğimizi bulamadık. Çalıştığımız yerde bizimle çalışan bir arkadaşımız almış. Biz de buraya geldiğimizde kimliğimiz kayboldu ne yapabiliriz diye sorduk. 'Yenisini çıkar bir şey olmaz' dediler, cezası vardı onu ödedik. Daha sonra askere gittim. Zaten bu işlemlerin yapıldığı dönemde ben askerdeydim. İstanbul’da adıma işlem yapıldığı dönemde askerde olduğuma dair resmi evrakım var. Kimliğimin üzerinde işlem yapan şahsın fotoğrafı ve imzası var. Savcı değil normal bir vatandaş dahi bu evrakları gördüğünde sahte olduğunu anlayabilir. Aynı zamanda bankada da işlem yapılmış. Bankaya müracaat ettiğimizde kesinlikle böyle bir şeyin olamayacağını iddia ettiler" diye konuştu.

"BİR LİRA DAHİ OLSA ÖDEMEK İSTEMİYORUM"

Devlet büyüklerinin kendisine yardımcı olmasını isteyen Akyasan, "Derdimizi anlattığımızda 'sen parayı ver, ne yaparsan yap' diyorlar. Kullanılmış bir kartta 750 TL vardı faiziyle birlikte 15 bin 900 TL'ye ulaşmış. Bir lira dahi olsa ben bunu ödemek istemiyorum. Şu ana kadar hiç ödeme yapmadım. Bana ait olmayan borca neden ödeme yapayım? Borcu ödeseydim kabullenmiş olurdum, neden ödeyeyim ki? Bu olaydan sonra itibar kaybım oldu. 17 yıldır bu iş sürüyor. Kimse bugüne kadar bize yardımcı olma konusunda yanımıza gelmedi. Devlet büyüklerimin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Suçlu kimse araştırılsın, cezasını çeksin. Benim cezam varsa, suçluysam en ağır cezayı çekeyim" ifadelerini kullandı.

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