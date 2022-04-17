Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy Dereboyu Caddesi’nde yaşanan olayda market önünde duran iki grup arasında kavga çıktı. Kavgadan kaçmaya çalışan Rasim Orkun G. ve Seymen S. Markete sığındı. Ancak markete giren Ramazan B. ve Reşit G., Rasim Orkun G.’yi yakalayarak öldüresiye dövdü. Rasim Orkun G.’nin arkadaşlar Seymen S. İle Mert T. diğer grup tarafından uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra olay yerine geri dönen Seymen Z. arkadaşı Rasim Orkun G.’yi darp eden Ramazan B. ve Reşit G.’yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

TABANCAYLA VURULAN ŞAHISLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından Seymen S. ve Mert T. olay yerinden kaçtı. Market dışında olanlar ise silah seslerini duyunca panikle etrafa kaçıştı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen Rasim Orkun G., tabancayla vurulan Ramazan B. ve Reşit G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını ve şahısların kaçış güzergahında bulunan kameraları tek tek inceleyen Beşiktaş polisi, kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde Mert T. ve Seymen S., Kağıthane Gültepe’de bir cadde üzerinde olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Seymen S. ve Mert T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Seymen S. “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mert T. ise serbest kaldı.

DARP EDİLEN ŞAHSIN 2 KİŞİYİ VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayda darp edilen Rasim Orkun G'nin geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de karıştığı bir başka kavgada 2 kişiyi silahla bacaklarından vurduğu ve polis tarafından yakalanan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Ortaköy’de bir kişinin öldüresiyle darp edildiği o dehşet anları ve sonrasında yaşanan kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde market önünde tartışan şahısların market içinde tartışmaya devam ettikleri görülüyor. Ardından bir şahıs, markette bir genci sıkıştırıp defalarca yumrukluyor. Şahıslardan biri daha sonra silahını çekerek 2 kişiyi vuruyor. Saldırgan kaçarken, yaralananlar yere düşüyor ve diğerleri panikle kaçıyor.

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