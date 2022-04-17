Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşanan dört çocuklu anne bir oğlan çocuğu evlat edindi. Evlat edindiği çocuğunun biyolojik çocuklarına benzerliğini görünce şaşırdı. Evlat edindiği çocuk, çocuklarıyla o kadar benziyordu ki bu benzerlik diğer insanların gözünden de kaçmıyordu. Yedi yaşındaki evlatlık çocuğuna DNA testi yaptıran anne test sonucunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

41 yaşındaki beş çocuk annesi genç kadın büyük aile özlemi çekiyordu. Üç kızı ve bir oğlu olduktan sonra sağlık sorunları nedeniyle başka bir çocuğu olamayacağını öğrenen kadın, beşinci bir çocuk evlat edinmeyi düşündü. Eşi kısa süreliğine yurtdışına çıkan kadın, yurtdışından evlat edinmeye karar verdi. Evraklarının çoğuyla eşi ilgilendi. Kalen adındaki erkek bebek, ailenin yeni üyesi olarak eve katıldı.

Hikayesini sosyal medyadan ismini belirtmeden paylaşan anne şunları yazdı, “Bu çocuğa aşığım. Yedi yaşına geldi. Büyürken, aile üyeleri ve arkadaşları, evlatlık olduğuna inanmadıklarını çünkü diğer çocuklara çok benzediğini söylüyorlardı Anne bir gün önemli belgeleri yeni bir kasaya taşırken, evlat edinme belgelerinde bir gariplik fark etti ve DNA testi istedi. Sonuçlar Dave'in gerçekten Kalen'in biyolojik babası olduğunu gösterdi.

Kocasına boşanma dava açtığını belirten kadına kimi sosyal medya kullanıcıları aileyi bir arada tutmak için uğraşmadığını öne sürerek eleştiri yöneltirken kimileri de kocasının aldatmasının ve yalanının bağışlanamayacağını dile getirdi.

İngiltere’de mahkeme iki obez çocuğu annesinden aldı! İki kardeş evlatlık verilecek İngiltere’de Sussex Aile Mahkemesi, 17 yaşındaki erkek çocukla 13 yaşındaki kız kardeşinin, obez oldukları için annelerinden alınıp evlatlık verilmesine karar verdi. Bu, ülkede obezlikten dolayı çocukların ailelerinden alındığı ilk vaka oldu.