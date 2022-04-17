Türkiye Gazetesi

İskender Billur (62) yönetimindeki otomobil ile Necla B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada İskender Billur ağır yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaşlı adam Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SATIN ALMAK İÇİN EV BAKMAYA GİTTİ

Burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan İskender Billur'un satın almak için ev bakmaya gittiği ve kazanın dönüşte meydana geldiği öğrenildi.

Cenaze kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Buradaki işlemlerinin ardından oğlu Berfu Billur ve yakınları tarafından teslim alınan Billur'un İstanbul’da aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Aksaray'da elektrikli ısıtıcı patladı, 1 kişi canından oldu Aksaray'da yaşanan olayda elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi canından oldu.

16 yaşındaki kız karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu İzmir'in Bornova ilçesinde trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kız, yoldan geçen beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.