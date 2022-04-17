Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi çeşitli ülkelerden iş vaadiyle kandırılarak Türkiye’ye getirilen 27 kadının pasaportuna el koyarak zorla fuhuş yapan Özbekistan uyruklu A.K. emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
ÖZBEKİSTAN UYRUKLU KADIN TUTUKLANDI
“Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçundan 2017'de hakkında işlem yapılarak sınır dışı edilen ve yasa dışı yollarla yeniden ülkeye girdiği belirlenen A.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Engelliler derneğine fuhuş baskını: 26 gözaltı Erzurum’da engelliler derneği adı altında fuhuş yapıldığı iddiası üzerine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda dernek başkanı da olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı.