Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir kafeteryada olay meydana geldi. Kafeteryada 3 kişinin saldırısına uğrayan H.K. (56) hastanelik oldu.

Burnu kırılan ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan H.K., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

PARAMI GERİ İSTEDİM, BANA TUZAK KURDULAR

Kredi kartı bilgisine ulaşan G.K. adlı kadının bilgisi dışında bir başka hesaba 5 bin 700 lira para gönderdiğini söyleyen H.K., "Ben paramı geri isteyince G.K. beni para verme vaadiyle kafeteryaya çağırdı. Yanında 3 erkek şahıs vardı ve bana tuzak kurmuşlar. 3 kişi bana saldırarak hastanelik etti. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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