Türkiye Gazetesi

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde 37, Malatya’da 4 kişi olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. İki şehirde 25 binden fazla konutta hasar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesi ile Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edilmesi için çalışma başlattı. Binlerce konut hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ’ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı.

KURA ÇEKİLMEDİ

TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yapımı tamamlandı. İlçede TOKİ’nin kura sistemi uygulanmadı. Hak sahipleri, istedikleri konutları seçerek yerleşmeye başladı. Bu anı bekleyen vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. Öte yandan göl manzarasıyla adeta bir yazlık gibi duran konutlar dikkatleri de üzerine çekiyor.

KENDİ EVLERİNİ SEÇTİLER

Konutlar hakkında bilgi veren Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, “24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem sonrasında ilçemiz riskli alan ila edilmiş ve Gölbaşı Mahallemiz kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılıp tekrar yapımına başlanmıştı. Şuan itibariyle 305 adet konut 86 adet iş yeri yapıldı. Şuanda teslim aşamasında. TOKİ kura sistemini uyguluyordu. Ama biz daha küçük bir yerleşim yeri olduğumuz için kura sistemini değil de vatandaşımızın kendi ailesi ve akrabasıyla eski komşularıyla birlikte oturmasını sağlayacak bir sistem denedik. Haritamızı serdik, vatandaşımız çağırdık. Kendi istedikleri yerde evlerini seçtiler. Şuan itibariyle de anahtarlarını teslim almaya başladılar. Evlerinde temizliklerini yapıyorlar. Yaklaşan bayram öncesinde son hazırlıklarını tamamlayıp çifte bayram yaşamaya yakınlar.” dedi.

“ESKİ KOMŞULARIMLA BİRLİKTEYİM”

Evinin çok güzel olduğunu dile getiren Fikriye Kaya, "Allah’a şükürler olsun. Devletimizden, kaymakamımızdan Allah razı olsun. Evlerimiz yapıldı ve bize verildi. Ben yine eski komşularımla birlikteyim. Önceki evim birinci depremde ağır hasar aldı. Tekrar bir deprem olunca kökten yıkıldı. Hiç kalmadı, darmadağın olduydu." diye konuştu. Torunu Efe Tarık Kaya ise, "Yeni evden daha memnunum Eski evde depremler olduğu zaman mecbur yanlarına geliyorduk. Çünkü korkuyorlardı. Şimdi bu yeni evde hiç sallantıyı hissetmedikleri için korkmuyorlar. Onlar için daha güvenli. Artık gözüm arkada kalmayacak" şeklinde konuştu.