Türkiye Gazetesi

İstanbul Silivri’de bir villada ele geçirilen albino Bengal kaplan yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. 20 bin doğumda bir rastlanan albino Bengal kaplanı Türkiye’de vahşi hayvanların bakımına en uygun yer olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirilerek tedavisine ve bakımına başlandı. Hayvanat Bahçesi’nin yeni üyesi Bengal kaplanın ismini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve vatandaşlar koydu. Bu sene şehirde yaşanan kar yağışı ve tüy renkleri nedeniyle yavru kaplana “Kartopu” ismi verildi.

ÇOK ÖZEL BİR CİNS

Koruma altına alınan ve sağlığı gittikçe iyiye doğru giden Kartopu, buz mavisi gözleri ve bembeyaz tüyleri kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. Yavru Kartopu’na azar azar tavuk eti verilirken anne sütüne yakın olarak laktozsuz süte bıldırcın yumurta sarısı konuluyor. Kartopu ile tanışması sonrası konuşan Başkan Fatma Şahin, “Büyük bir heyecanla ailemizin yeni üyesiyle tanışmak için geldik. Bende çok beğendim buz mavisi gözleriyle çok özel bir cins. Dünyada çok aza bulunan türlerden bir tanesi. Bu aile kaplanları, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşidi olan çok özel bir aile.

BİNLERCE ZİYARETÇİ AKIN EDİYOR

Binlerce çocuğumuz aileleriyle bu aileyi ziyarete geliyor. Böyle bir beyaz kaplanın burada olması buz mavisi gözleriyle ailemizi güçlendirdi. Daha önce gördüm diyen vatandaşlara gelin birde Kartopumuzu görün diyoruz. Gelsinler buz mavisi güzel renklerini görsünler. Bu kaplan bu aileye inşallah uğurlu gelir. Çünkü bu aile çok üreten doğum oranlarıyla çok özel bir aile. Avrupa’da 3’üncü dünyada 4’üncü sıradayız çeşit ve sayıda. Herkesi, Türkiye’de ki bütün çocukları yeni Kartopumuzla tanışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Kartopu’nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Bütün kan tahlillerini yaptık, genel durumları iyi biraz zayıf düşmüş. Sabah akşam beslenmesine dikkat ediyoruz. Anne sütüne yakın olması için sütün içine bıldırcın yumurtası sarısını koyuyoruz, mama ile takviye ediyoruz. Gün geçtikçe ağırlığı artıyor genel durumu düzeliyor” diye konuştu.

Bunu da yaptılar: Kaplan eti piyasaya sürülecek Et yoğun protein değerleri ile birçoğumuz için en besleyici yiyeceklerin başında geliyor. Ancak laboratuvarda yetiştirilen zebra, aslan, fil ve kaplan etleri piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.