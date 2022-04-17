Türkiye Gazetesi

Amasya'da feci bir kaza meydana geldi. Taş dolu kamyon hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi canından oldu, 2 kişi de yaralandı. Çulpara köyü mevkisinde, H.K. yönetimindeki kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

TAŞLAR TİCARİ ARACIN İÇİNE DOLDU

Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu. Hafit ticari aracın sürücüsü Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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İzmir'de minibüs devrildi, çok sayıda kişi yaralandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.