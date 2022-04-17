Türkiye Gazetesi

Borçka ilçesinde ailesiyle birlikte çay bahçesinde çalışan 79 yaşındaki Burhan Şentürk çay toplarken bahçenin kenarında bulunan 50 metrelik uçuruma düştü.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma,112 Acil Servis, AFAD ve HOPAK ekipleri sevk edilirken yapılan inceleme sonrası yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşmak için AFAD ve HOPAK arama kurtarma ekipleri iple erişim sistemi kurdu.

Uzun uğraşlar sonucunda uçurumdan çıkartılan yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Rize'de başlayan sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

İki kişinin inadı çay bahçesini göle döndürdü Rize’de geçtiğimiz gün akşam başlayarak şehri etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle bir çay bahçesi göle döndü.