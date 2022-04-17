Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Ormandışı Mahallesi'nde, Munar ve Atag aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Taşlı, bıçaklı, sopalı meydan kavgasında silahlar kullanıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tarafları güçlükle ayırırken yaralanan 14 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Munar ailesinden bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Kavga kanlı bitti: Genç adamın feci sonu Hatay'da gençler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri vurularak hayatını kaybetti.
Komşu esnaf arasında park kavgası: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı Diyarbakır’da iki komşu esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.