Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu'nda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 16 yaşındaki genç sokaktan gelen bağrışma sesleri üzerine çıktığı balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gördü. Babasının kavgaya gitmesine izin vermediği genç, sinir krizi geçirerek kendisini balkondan aşağıya attı. Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Telsiz mahallesi 84/2 sokakta meydana geldi. Sokakta bağırış sesleri üzerine çıktığı balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gören M.E. (16), kavgaya katılmak için evden çıkmaya çalıştı. O sırada evde bulunan babasının izin vermemesi üzerine balkona yöneldi.

KAVGAYA GİTMEK İÇİN KENDİNİ 2. KATTAN ATTI

Kavgaya katılmak için 2. katta bulunan 7 metrelik yükseklikteki evinin balkonundan aşağıya park halinde bulunan 34 MR 0247 plakalı ticari aracın üstüne atladı. Aracın üzerine düşen genç düşme sonucu yaralandı. Olaya tanık olanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MİNİBÜSE MADDİ HASAR VERDİ

Düştüğü aracın üstünde yaralanan Muhammed E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki minibüste ise maddi hasar meydana geldi. Mahallede bakkallık yapan Şirin Asi, “Ses geldi, baktım bir tane çocuk yerde duruyor. Bizde öğrenmek istedik babası aradı, galiba burada çocuklar kavga ediyormuş. Çocuğun arkadaşlarıymış galiba duyduğumuza göre babası da kavgaya katılmasına izin vermemiş. O da arabanın üstüne atlıyor. Yerde gördük ambulans geldi. Fazla bir şeyi yok gibiydi, gördüğümüz kolu kırıktı. O şekilde ambulans aldı götürdü herhangi acil bir şeyi yoktu” dedi.



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