Türkiye Gazetesi

Fethiye'de meydana gelen olayda tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs polise giderek teslim oldu. Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi’nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ., Gürol Uslu’nun başına çekiçle vurdu.

CİNAYETİN ARDINDAN KARAKOLA GİTTİ

C.İ. olay yerinde karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi. Eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu’nun olay yerinde öldüğünü belirledi. Polis tarafından gözaltına C.İ.'nin işlemleri emniyette devam ediyor.

Korkunç cinayet: Restoranda babasını öldürdü, polise teslim oldu İzmir'de küçüklüğünden beri babasından şiddet gördüğünü iddia eden 29 yaşındaki genç babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.r

Karısını öldüren adam cinayetin sebebini açıkladı, müebbet yedi İstanbul Küçükçemece'de eşi Sıdıka Üner'i 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner, mahkemede beraatını istedi. Mahkeme ise ağırlaştırılmış müebbet verdi.