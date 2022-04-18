Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Sektörler içerisinde değişimin yanı sıra şüphesiz en çok gelişim gösteren sektör moda. Giyim markalarının misyonunu tanımlamak için kullanılan “Hızlı Moda” seri üretim ve tüketim eğilimini ifade ediyor. Sürekli kendini yenileyen bir tür kullan-at moda akımı demek mümkün. Bu satın al ve tüket hızı, tekstil endüstrisinin petrol endüstrisinden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci sektör olmasının sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Alışveriş çılgınlığının son yıllarda büyük oranda artış göstermesi de durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Ancak son yıllarda bu olumsuz duruma çekilen dikkatlerle birlikte sektörde birçok önemli değişikliğe gidildi. Birbirinden ünlü markalar üretim sürecindeki her aşamaya geri dönüşüm, çevrecilik gibi kavramları da dâhil etti.

Sürdürülebilir modayı kısaca özetlemek gerekirse çevreye zarar veren iplikler ve kumaşların yerine daha az zararlılarını tercih etmek diyebiliriz. Sizce organik pamuk ya da ipek mi tabiata daha zararlıdır yoksa polyester malzeme mi? Tabii ki markaların yanı sıra tabiatın korunması yönünde tüketiciye de büyük iş düşüyor. Sürekli değişen moda, online alışverişin yaygınlaşması, defalarca tekrarlanan indirim yanıltmacaları tüketiciyi esir alsa da çevreyi düşünerek bilinçli alışveriş yapmak şart. En azından yaşadığımız dünyaya birey olarak bu kadarını borçluyuz.

ETİKET OKUMAYI ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜRÜN

Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bizlere düşen ilk görev markaların üretim şartları hakkında bilgi sahibi olmak. Bir ürünün iplik hâlinden reyonlardaki yerini alma sürecine kadar şeffaf davranan markaları tercih etmeliyiz. Bir ürün sırf moda olduğu için ya da ucuz olduğu için satın alınmamalı. Tarzımıza uygun, gerçekten severek kullanabileceğimiz az ama kaliteli bir alışveriş alışkanlığı edinmeliyiz. Örneğin ürün alırken etiket okuyor musunuz?

İşte en büyük eksilerin başında tüketici olarak kıyafet etiketlerine asla bakmıyor oluşumuz yer alıyor. Nasıl vücut sağlığımız için yediklerimize dikkat ediyorsak yaşadığımız dünya için de ne giydiğimizi bilmeliyiz. Son olarak ikinci el kıyafetlere de yeşil ışık yakın. Eğer giymiyorsanız elinizden çıkarın ve bu döngünün bir parçası olun.

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