Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kantaron otu, çağlar boyu geleneksel tıpta en sık yararlanılan bitkilerin başında yer alıyor. Dünya üzerinde bilinen 400’den fazla türü olan kantaron otunun faydaları ise saymakla bitmiyor. Kantarondan elde edilen yağın en çok kullanıldığı problem elbette ki yazın tatlı derdi güneş lekeleri! Kantaron yağı güneş yanıklarının ciltte bıraktığı lekelerle vedalaşmanızı sağlar. Yine sivilce sonrası oluşan lekeler, ciltteki kızarıklıklar, göz çevresinde oluşan kararmalar ile koltuk altı ve dirseklerde oluşan koyu renklerle mücadele etmenizde size yardımcı olur. Yaraların iyileşmesini de kolaylaştıran kantaron yağı cildinizi daha ışıl ışıl bir hâle getirecektir.

Yaşlanmak tarihe karışıyor! Cilt hücreleri yenilenecek, insanlar 30 sene genç görünecek İngiltere’nin Cambridge şehrindeki araştırmacılar, 38 ila 53 yaş arasındaki kişilerin cilt hücrelerini yeniden programladı ve onların daha genç görünmelerini sağladı.