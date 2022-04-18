Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Soğukların ardından özlenen güneşin parlamasıyla içimizde oluşan yenilenmeyi cildimize de yansıtmanın vakti geldi. İlk ve en kolay adım ‘su tüketimi’. Vücut ağırlığının yüzde 60’ı sudan oluşuyor, fakat yaş ilerledikçe bu oranın azalmasıyla ciltte kurumaya bağlı kırışıklıklar meydana geliyor. Soğuk havaların da etkisiyle neme oldukça ihtiyaç duyulan zamanlarda günde mutlaka iki litre su tüketmeyi alışkanlık hâline getirmek de fayda var. Çay tüketiminize de yeşil çayı dâhil edin. Yeşil çay cildinizin sağlıklı ve ışıl ışıl bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olacaktır.

Kış aylarının cildinizdeki etkilerini silmenin en etkili yöntemlerinden biri de peeling yapmak. Kış mevsiminde yoğunlaşan çevre kirliliği gözeneklerin daha çok tıkanmasına hâliyle de cildin yorulmasına sebep olurken, akne oluşumunu da tetikleyebilir. Yüzünüze iki haftada bir olacak şekilde masaj yaparak düzenli peeling uygularsanız cildinizdeki ölü hücrelerle vedalaşabilirsiniz. Peeling sonrası nemlendirmeyi de unutmayın! Son olarak güneş kremini kışın kullandığınızdan daha düzenli şekilde kullanmaya özen göstermelisiniz.

Kantaron yağı ile cilt lekelerine elveda Geçmişten günümüze en eski tedavi materyali olan bitkiler tıptaki önemli yerini korumayı sürdürüyor. Bu bitkilerden en çok bilineni ise kantaron otu.