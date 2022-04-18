Türkiye Gazetesi

Günümüzde estetik oldukça yaygınlaştı. Hatta mahalle aralarındaki kuaförlerde bile bu işlem gerçekleştiriyor. Botoks, dolgu, yüksek konsantrasyonda kimyasal peeling gibi ürünler şu an internetten satılıyor. Bin ila iki bin liradan satılan bu ürünleri alarak evde kendi başına uygulamaya çalışan kişiler, enfeksiyonlardan gözde körlüğe kadar uzanan birçok sağlık tehlikesiyle karşılaşıyor. Bu durum ise uzmanları endişelendiriyor. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, bu tarz yanlış uygulamalar sebebiyle hastaneye başvuran kişilerin özellikle son dönemde artmaya başladığını söylüyor. Bu tip ürünlere kolayca ulaşılmaması gerektiğini vurgulayan Kartal, şöyle diyor: Sağlık kolay bozulan ve düzeltmesi son derece zor bir şey. Bu tip uygulamaları ancak konunun uzmanları yapabilir. Evde, videodan seyrederek insanların kendi kendine dolgu gibi uygulamaları yapması çok tehlikeli. Ciddi kalıcı hasarlar oluşabilir.

Hayranların gözünden kaçmadı: David Beckham botoks yaptırdı iddiası Geçtiğimiz günlerde bir törene katılan dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ın yüzündeki dolgunluk dikkatli hayranları tarafından botoks yaptırdığına yoruldu.

Her derde deva botoks! Opr. Dr. Mustafa Korkmaz, günümüzde daha çok kozmetik sektöründe kullanılan botoks uygulaması ile birçok hastalık ve sıkıntının çözülebileceğini söyledi.