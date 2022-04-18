Türkiye Gazetesi

Sadakataşı Derneği, Balkanlar’da Ramazan çalışmalarına devam ediyor. Dernek başkanı Kemal Özdal koordinasyonunda Bosna’da bulunan Sadakataşı Ramazan ekibi, 300 aileye gıda kumanyası ve 100 kişiye zekât dağıtımı gerçekleştirdi. Srebrenica’da kurulan iftar sofrasında 150 kişi ile bir araya gelindi. Başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100’den fazla bölgede Ramazan çalışmaları gerçekleştiren Sadakataşı Derneği 10 bini Türkiye’de olmak üzere 25 bin aileye gıda kumanyası ulaştırmayı hedefliyor. Dernek Ramazan yardımları kapsamında gıda kumanyası, fitre, zekât ve bayramlık kıyafet dağıtımlarını ay boyunca sürdürecek.

KUMANYA VE ZEKAT DAĞITIMLARI

Ramazan yardımları kapsamında Bosna’da bulunan dernek ekibi Saraybosna, Srebrenica ve Doboj İstok kentlerinde yaşayan 300 Müslüman aileye şeker, pirinç, un, sıvı yağ, çay, bakliyat, konserve gıdalar ve tuzdan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımların devamında Srebrenica bölgesinde yaşayan 100 aileye zekât yardımı yapıldı.

İFTAR SOFRALARINDA BULUŞULDU

Dernek ekibi, Bosna’da yaşanan savaşta şehit düşenlerin aileleri ve yetim çocuklardan oluşan 150 kişiyle iftar sofrasında bir araya geldi. Dernek bölgede Ramazan ayı boyunca iftar organizasyonları düzenlemeye devam edecek.

"BÖLGEYE MADDİ VE MANEVİ DESTEK SAĞLIYORUZ"

Kemal Özdal dağıtımlar sonrası yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Ramazan çalışmalarımız kapsamında geniş bir yardım ekibi ile birlikte kardeş ülke Bosna’da bulunuyoruz. Bosna halkına yalnız olmadıklarını hissettirmek için düzenli olarak maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Maddi gelir seviyesi düşük olan ihtiyaç sahibi Bosnalı ailelere gıda kumanyası ve zekât ulaştırdık. Kurduğumuz iftar sofralarında şehit aileleri ve yetimlerle bir araya geldik. Yardımların buraya ulaşmasına katkı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı, kumanya ve market kartı bedelini 300 TL, bayramlık bedelini 450 TL, fitre ve fidye bedelini 40 TL, iftar bedelini ise 50 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.