Türkiye Gazetesi

Uzun ya da kıvırcık saçlara sahip olan herkes tarama esnasında birbirine karışan düğümleri çözmenin ne kadar zor ve sinir bozucu olduğunu bilir. Düğümleri çözmek sabır ve azim gerektirir. Bir de matematik.

ABD’de bulunan dünyanın saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, bir süredir pek çok kişinin şüphelendiği şeyi kanıtladı; düğümleri çözmenin anahtarı, uçlardan başlayıp köklere doğru ilerlemekte yatıyor.

HARVARDLI EKİPTEN MİLYONLARA CEVAP

Harvard araştırmacıları, bir saç düğümünü temsil etmek için sarmal olarak birbirine dolanmış iki filamenti (bir DNA ipliğine benziyor) simüle eden bir model oluşturdu ve saçların çözülmesi için farklı yöntemlerle taradılar.

Soft Matter dergisinde yayımlanan çalışmada, saçın karışık olmayan ucundan başlayan ve 'kenetlenmiş' uca doğru hareket eden kısa fırça darbelerinin en etkili yöntem olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Lakshminarayanan Mahadevan, saç tarama yönteminin mekaniğini yıllar önce küçük kızının saçını tararken öğrendiğini söyledi. Ardından ekibi, kıvırcık saçları fırçalamanın mekaniğini ve neme ve sıcaklığa nasıl tepki verdiğini incelemeyi hedefliyor.

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