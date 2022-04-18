Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Küçük evinin önünde çay içerken, iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gençler, karşılıklı olarak silahlarını çekerek birbirlerine kurşun yağdırdı. Bu esnada 3 çocuk annesi Küçük, arada kaldı.

Kavgada ateşlenen mermiler talihsiz kadının baş kısmına isabet etti. Kadının yaralandığını gören iki genç, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken talihsiz kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, talihsiz kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: SUÇLULAR HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSIN

Feci olay sonrası hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Eşinin cenazesini teslim alan acılı eş Kenan Küçük, "Saat 22.00 civarında eşim ve kızım komşularla birlikte kapı önünde çay içmeye çıkmıştı. O sırada iki genç sokakta silahlı kavgaya tutuşmuş ve sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada mermilerden biri eşimin kafasına isabet etti. Sonrasında da eşim öldü" DEDİ.

"Ben bu olayın arkasındayım" diyen acılı eş, "Suçluların hak ettikleri cezayı alması için her şeyi yapacağım. Bu olaylara bir önlem alınsın artık, kimse evinin kapısının önüne de mi çıkamayacak artık. Yazık yani, bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Bugün bize oldu, yarın bir başkasına olabilir bu olaylar. Artık bir önlem alınsın" diyerek gözyaşları ile feryat etti.

YAKINININ SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Cenaze araca konurken gözyaşı döken bir yakının "Gelin Fatma yavrularını kime bıraktın, Fatma nereye gittin" demesi ise yürekleri dağladı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri katil zanlısı M.Ö. isimli şahsı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

17 sene önce öldürülmüştü, katili cezaevinde çıktı! Giresun'da 17 sene önce öldürülen adamın katili başka suçtan cezaevinde yatan biri çıktı.