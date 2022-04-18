Türkiye Gazetesi

Aydın'dan feci bir haber geldi, 2 çocuk babası adam evinde asılı halde bulundu. Olay Efeler Mahallesi 1380 sokak üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İlçede su arıtma işi ile uğraşan 2 çocuk babası 34 yaşındaki Ufuk Dağlı’dan haber alamayan eşi durumu kayınbabasına bildirdi.

Eve giden baba, oğlunu evde asılı halde bularak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İncelemelerin ardından Dağlı'nın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dağlı’nın olaydan iki gün önce eşi ve çocuklarını babasının evine gönderdiği öğrenildi.

Atılan konuma giden liseliler, arkadaşlarının cesedini buldu Karabük’te iki lise öğrencisi, arkadaşlarına ormanlık alandan konum attı. Adrese giden gençler, korkunç bir tabloyla karşılaştı.