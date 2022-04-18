Türkiye Gazetesi

İstanbul Sarıyer’de 42 yaşındaki bir kadın yaşadığı evde kapısı kilitlenmiş olan odasında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayla ilgili tabancaya el koyan polis kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

BABASI CESEDİNİ BULDU

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.00 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 42 yaşındaki kızı Özlem Akyol ile yaşadığı evden çıkan babası Hıdır Akyol işyerine gitti. Sabah saatlerinde kızından haber alamayan Hıdır Akyol, diğer yakınları Erol Akyol ve Erdal Akyol ile birlikte yaşadığı eve geri geldi. Eve giren yakınları kapısı kilitli olan odaya tornavida ve keser yardımıyla girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kadını başından silahla vurulmuş halde gören babası ve yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Talihsiz kadının intihar ettiği düşünülüyor.

GENÇ KADININ YAKINLARI FERYAT ETTİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine inceleme yapan polis ekipleri, kadının yanı başında bulunan tabancaya el koydu. Polis ekipleri kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Öte yandan olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının cenazesi çıkarıldığı esnada yakınları feryat etti. Acılı ailesinin teslim aldığı kadının cenazesi, Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dönercide dehşet! Uzaklaştırma dinlemedi, karısını başından vurdu Peş peşe yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Burdur'da bir koca, ayrı yaşadığı eşini, kayınpederinin döner dükkanında tüfekle başından vurup öldürdü.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç adamın ölümünde sır perdesi kalktı Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.

Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.