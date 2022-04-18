Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Batman'da 3 cana mal oldu. Gercüş ilçesinde bir midibüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç, yola savruldu. Yan atan araçta bulunan yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, 4'ü ise yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, içinde yolcuların olduğu İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı midibüs, Gercüş ilçesinden Midyat’a giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak yol kenarına savrulan midibüsü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada midibüsün dışı kana bulandı...

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerde otobüs şoförü ile birlikte 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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