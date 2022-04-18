Türkiye Gazetesi

Osmaniye’de meydana gelen feci kaza iki kardeşi hayattan kopardı. Sürat sonucu gerçekleşen motosiklet kazasında sürücü koltuğundaki 14 yaşındaki çocuk ve 8 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKARAK AĞACA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Türkmen beldesi Büyük Tüysüz Mahallesi'nde 14 yaşındaki İbrahim Açacak, 8 yaşındaki kardeşi Hüseyin Açacak’ı da alarak motosiklete bindi. İddiaya göre İbrahim Açacak’ın kullandığı motosiklet, aşırı süratten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosikletten fırlayan iki kardeş kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Açacak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı motosiklette bulunan 8 yaşındaki Hüseyin Açacak ise ağır yaralı olarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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