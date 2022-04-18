Türkiye Gazetesi

Bu kış adeta kar ve yağmur bereketi yaşandı. Yağışlar, uzun bir süre Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bu durum sonrası barajlar doldu. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine 8 kilometre mesafedeki Kazandere Barajı, tam doluluğu sebebiyle kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı.

SULAR LİMANA AKTI, TEKNELER YAN YATTI

Dere yatağından taşan sular da tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın yüzünden Balıkçı Barınağı yolu ulaşıma kapandı. Limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü. Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek inceleme bulundu.

"ÇOK KORKTUK"

Balıkçı Erdinç Abay "Teknem burada bağlıydı ipleri kestim tekneyi kurtarmak için. Su ilk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu" dedi. Abay, iş makinası üzerinde Kıyıköy'e geçebildiklerini, çok korktuklarını dile getirdi.

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