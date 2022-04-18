Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için site dışına çıkaran şahıs, fark etmeden kendisini tehlikeye attı. Arabasını çıkardığı noktada üzerine uçan çatı parçaları düşen adam feci olay sonucu ağır yaralandı.

UÇAN ÇATI BAŞKA BİR ARACI KULLANILMAZ HALE GETİRDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak'ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz P. apartmana girerken rüzgardan dolayı uçan çatı üzerine düştü. Yavuz P. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken, ağır yaralanan Yavuz P. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatının düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Zelve Sokak'ta da fırtınada bir çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri hızar ile otomobilin üzerine düşen ağacı keserek kaldırdı.

Amasya'da üzerine kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü Amasya'nın Göynücek ilçesinde, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine düştü, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Feci son! Arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşen işçi hayatını kaybetti Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu şahıs, yine Afganistan uyruklu başka bir çalışanın kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Afganistan uyruklu çalışan ve bölgede ağaç kesim işini üstlenen firma yetkilisi jandarma tarafından gözaltına alındı.