Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yeniden düştü. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı il ve bölgeler için sağanak uyarısında bulundu. Tüm bu bilgilerin ışığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından uyarı Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

BU GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Bu gece saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından uyarı yaptı.

Paylaşımında, "Bu gece saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji saat vererek uyardı! Çöl tozları geri geliyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kuvvetli sağanak yağış bugün Marmara başta olmak üzere birçok bölgede başlayıp önümüzdeki 5 gün için de ülke geneline yayılacak. Afrika üzerinden Türkiye'ye gelen ve bugün etkili olacak toz taşınımı da batı ve iç kesimlerde etkisini gösterecek.

Dikkat! Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı: Çamur yağabilir Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde etkili olan toz taşınımı sonrası aynı uyarı bir kez daha geldi. Meteoroloji, Afrika üzerinden geleceği öngörülen toz taşınımı için gün vererek uyarıda bulundu. Uzmanlar ise havada çöl tozu varken sağanak beklendiğini, sağanak ile birlikte özellikle Marmara bölgesinde çamur yağabileceğini belirttiler.

Meteoroloji İstanbul için gün verdi! Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurdun genelinde hava sıcaklığının parçalı bulutlu ve güneşli olacağı tahmin ediliyor. Pazar ve pazartesi ise İstanbul dahil ülkenin batısında sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.